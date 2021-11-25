25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан закладчик психотропа, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома совместно с коллегами из Минского РУВД при силовой поддержке ОМОН УВД задержали 35-летнего коммерческого директора одного из предприятий, который хранил при себе около 200 г особо опасного психотропного вещества - мефедрона. Непосредственное задержание проходило вблизи деревни Селявщина. Как установили правоохранители, именно там минер забрал очередную партию наркотика, предусмотренную для последующей реализации.

"Мужчина работал на один из интернет-магазинов по сбыту наркотиков. По словам задержанного, делать закладки он начал около двух месяцев назад. Оптовые партии забирал в пригороде Минска из тайников, делил их на дозы для конечных потребителей и делал закладки. Чтобы закладки легче было находить, мужчина приматывал к ним магниты. "Работал" в основном на территории Фрунзенского района столицы", - рассказали в ведомстве.

В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили все необходимые предметы для фасовки: весы, пакеты, изоленту и другие приспособления.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.328 УК, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.-0-