В Минском районе задержаны два наркодилера

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе сотрудниками наркоконтроля Минского РУВД задержаны два наркодилера - неработающие ранее не судимые столичные жители 27 и 28 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

При себе у молодых людей нашли 10 г опасного психотропного вещества - метадона. Его употребление более чем в половине случаев приводит к передозировке, в том числе с летальным исходом.

Оперативники установили, что молодые люди работали на наркомаркет около месяца. Изначально устроились мелкими закладчиками, а после стали оптовыми курьерами. Действовали сообща с распределением ролей: один фасовал, другой прятал.

Молодые люди получили адрес, где им необходимо было сделать 30 закладок. По месту жительства у злоумышленников правоохранители нашли остатки наркотических средств от прошлых партий, а также электронные весы, пакеты и изоленту для фасовки товара.

Задержанные водворены в ИВС. Следователи за незаконный оборот наркотиков возбудили уголовное дело.-0-