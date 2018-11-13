В минском ТРЦ "Арена Сити" закрыта часть помещений

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торгово-развлекательном центре "Арена Сити" (ARENAcity) в Минске, где накануне произошло ЧП, часть объектов временно закрыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель главы администрации Центрального района Антон Краевский.
По его словам, вчера вечером состоялось заседание рабочей комиссии, на котором обсуждался вопрос закрытия объекта. "На сегодняшний день некоторые помещения внутри - часть бутиков и галерей - закрыты для посетителей на время проведения экспертизы. Но якорный супермаркет ProStore продолжает работать, открыт и паркинг ТРЦ", - рассказал Антон Краевский.
Днем 12 ноября на первом этаже центра обрушился навесной потолок. Пострадала 24-летняя сотрудница цветочного магазина, которая госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
Вечером после инцидента о временном закрытии объекта в twitter аккаунте проинформировала администрация кинотеатра Silver Screen, расположенного в ТРЦ. "ТРЦ ARENAcity закрывается на неопределенный срок. Будьте внимательны, сегодня уберем ближайшие сеансы в этом кинотеатре", - сказано в сообщении.
Официальной информации от администрации торгово-развлекательного центра пока нет.
Причины обрушения потолка торгового центра выясняют специалисты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.-0-
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