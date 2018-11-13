В минском ТРЦ "Арена Сити" закрыта часть помещений

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торгово-развлекательном центре "Арена Сити" (ARENAcity) в Минске, где накануне произошло ЧП, часть объектов временно закрыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель главы администрации Центрального района Антон Краевский.

Часть потолка обвалилась в столичном торговом центре "Арена Сити" Сообщение в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД об обрушении потолка в ТЦ "Арена Сити" поступило в 15.51. На месте работают правоохранители. Обстоятельства уточняются

По его словам, вчера вечером состоялось заседание рабочей комиссии, на котором обсуждался вопрос закрытия объекта. "На сегодняшний день некоторые помещения внутри - часть бутиков и галерей - закрыты для посетителей на время проведения экспертизы. Но якорный супермаркет ProStore продолжает работать, открыт и паркинг ТРЦ", - рассказал Антон Краевский.

Днем 12 ноября на первом этаже центра обрушился навесной потолок. Пострадала 24-летняя сотрудница цветочного магазина, которая госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Вечером после инцидента о временном закрытии объекта в twitter аккаунте проинформировала администрация кинотеатра Silver Screen, расположенного в ТРЦ. "ТРЦ ARENAcity закрывается на неопределенный срок. Будьте внимательны, сегодня уберем ближайшие сеансы в этом кинотеатре", - сказано в сообщении.

Официальной информации от администрации торгово-развлекательного центра пока нет.

Причины обрушения потолка торгового центра выясняют специалисты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.-0-