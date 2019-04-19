В Миорах горела городская баня

19 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорах произошел пожар в городской бане, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о происшествии на объекте, находящемся на балансе ЖКХ Миорского района, поступила спасателям 18 апреля в 15.00. Огнем повреждены кровля навеса, пристроенного к зданию бани и дрова.

Причина пожара устанавливается. Основная версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-