В Полоцком районе из-за пала травы сгорели дом и баня

4 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцком районе из-за пала сухой травы сгорели постройки на частном подворье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Бобовики поступило спасателям 3 апреля в 15.15. К приезду сотрудников МЧС огнем пылали дом и баня. Пожар обошелся без пострадавших, однако постройки уничтожены. Основная версия происшествия связана с неосторожностью при выжигании сухой растительности. Виновник пожара устанавливается.

Всего с начала весеннего периода в Витебской области уже зафиксировано более 50 случаев пала сухой травы, на которые выезжали спасатели. Они произошли в Витебске, Полоцком, Докшицком, Толочинском, Оршанском и Чашникском районах. Выезжать на такие вызовы сотрудникам МЧС в последние недели приходится практически каждый день. При этом количество происшествий по данной причине значительно превышает уровень прошлого года: в 2018 году за апрель-май всего было зафиксировано около 50 случаев.

Сотрудники МЧС призывают всех не выжигать сухую растительность, осознавать, к чему приводят такие действия, и помнить об ответственности за свои поступки.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС