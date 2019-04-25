В Миорах при пожаре в многоэтажке эвакуированы 10 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в Миорах Витебской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Спасателям сообщение о возгорании на балконе на четвертом этаже жилого дома по ул. Коммунистической, д.33 поступило 24 апреля в 13.06. В результате пожара в двухкомнатной квартире повреждены балконная дверь и имущество.
Работниками МЧС из подъезда эвакуированы 10 человек. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3495 BYN
|0 BYN
|0 BYN
|USD
|2.0944 BYN
|0 BYN
|0 BYN
|RUB
|3.2757 BYN
|0 BYN
|0 BYN