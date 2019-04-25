В Миорах при пожаре в многоэтажке эвакуированы 10 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в Миорах Витебской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Спасателям сообщение о возгорании на балконе на четвертом этаже жилого дома по ул. Коммунистической, д.33 поступило 24 апреля в 13.06. В результате пожара в двухкомнатной квартире повреждены балконная дверь и имущество.

Работниками МЧС из подъезда эвакуированы 10 человек. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-