В Миорском районе мужчина избивал сожительницу: в милицию обратились соседи

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства избиения женщины из деревни Баслаки Миорского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По предварительным данным, во второй половине марта этого года 28-летний сельчанин неоднократно во время ссор избивал руками и подручными предметами сожительницу. Женщина в милицию не обращалась. В начале апреля с большим количеством синяков жертву домашнего насилия увидели соседи и позвонили в правоохранительные органы. Известно, что молодой человек избивал 26-летнюю потерпевшую и раньше.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.154 (истязание) УК. Он находится под стражей.-0-