В Миорском районе опрокинулась легковушка, водитель в больнице

27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе легковушку вынесло в кювет, где она опрокинулась, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла утром 26 декабря возле деревни Яново. Водитель автомобиля "Ситроен Ксантия" не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости учитывать состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность транспортного потока и техническое состояние машины.-0-
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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