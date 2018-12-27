В Миорском районе опрокинулась легковушка, водитель в больнице

27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе легковушку вынесло в кювет, где она опрокинулась, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла утром 26 декабря возле деревни Яново. Водитель автомобиля "Ситроен Ксантия" не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости учитывать состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность транспортного потока и техническое состояние машины.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома