В Могилеве 9-летний мальчик угнал у отца машину и поехал в школу

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29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ребенок угнал автомобиль у своего отца, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. "28 января в дежурную службу Октябрьского РОВД города Могилева обратился мужчина, который рассказал о пропаже своего автомобиля. Могилевчанин не обнаружил Audi A6 возле дома, где машина была припаркована", - отметила она. Оперативники изучили камеры видеонаблюдения и установили момент угона. Оказалось, за рулем находился 9-летний сын заявителя. Пока отца не было дома, мальчик взял ключи от машины, завел ее и поехал в школу. Юный автолюбитель без проблем преодолел примерно полкилометра по оживленной улице в час пик. Мальчик припарковал машину возле учебного заведения и отправился на уроки. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!