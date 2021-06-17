17 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве двое безработных похищали металлические элементы ж/д путей, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу поступило сообщение о краже металлических элементов с участка рельсов, находящихся на перегоне Могилев-2 - ОАО "Могилевский ДСК", который с прошлого года временно не используется, - отметили в УВД. - В результате противоправных действий неизвестных было разукомплектовано пять звеньев железнодорожного пути перегона, который предназначался для передвижения составов на территорию домостроительного комбината. Данный участок рельсов находился в исправном состоянии, но с прошлого года был временно зарезервирован".

Сотрудники милиции установили, что к случившемуся причастны двое 40-летних нигде не работающих могилевчан, ранее судимых за кражи. "Мужчины в конце мая дважды приходили к указанному перегону. С помощью газового ключа разбирали верхнее строение железнодорожных путей, а затем уносили металлические элементы в мешках из-под картофеля. Похищенное задержанные сдали в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратили на спиртное и продукты питания", - сообщили правоохранители.

Позже часть похищенных металлических элементов была изъята по месту жительства одного из них. Общая сумма ущерба, причиненного Могилевской дистанции пути РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги", составила Br800.

Действиям могилевчан следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело.-0-