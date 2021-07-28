В Могилеве электромобиль врезался в световую опору и загорелся

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве электромобиль Tesla врезался в световую опору и загорелся, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 27 июля в 22.00 по ул. Челюскинцев. Двигаясь на электрическом седане Tesla Model 3 со стороны ул. Мельникова в направлении ул. Вишневецкого, 26-летний могилевчанин на закруглении дороги вправо потерял контроль над управлением и совершил наезд на световую опору.

От удара электромобиль загорелся. Водитель с травмами доставлен в больницу.

По предварительной информации, находившийся за рулем Tesla могилевчанин не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость движения и, как итог, не справился с управлением.

По факту ДТП проводится проверка.-0-