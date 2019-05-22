В Могилеве лжедиректор фирмы взял Br16 тыс. предоплаты за установку окон

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина под видом директора предприятия по установке окон взял у 16 человек предоплату на общую сумму более Br16 тыс. и перестал выходить на связь. Обманутые клиенты жители областного центра и Могилевской области обратились с заявлениями в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили обстоятельства произошедшего. Деньги за окна под видом предпринимателя брал 42-летний водитель одной из организаций города, не судимый житель города Рогачева Гомельской области. "Он стал предлагать свои услуги по изготовлению и установке окон, и многие граждане охотно соглашались, не ожидая обмана. Однако получив аванс за предстоящую работу, "директор предприятия" исчезал, оставляя своих клиентов без денег и окон. Только на протяжении одного месяца он обманул 16 человек", - рассказали в УВД.

Мужчина задерживался в порядке статьи 108 УПК. Материалы дела переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-