В Могилеве неизвестный бросил горючую смесь в дверь института МВД

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11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве устанавливают причастных к хулиганской выходке - неизвестный бросил горючую смесь во входную дверь Могилевского института МВД. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Ночью 10 июня в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило сообщение о том, что неизвестный бросил во входную дверь Могилевского института МВД бутылку с горючим веществом", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества следователями возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия по установлению лица, совершившего преступление.-0-