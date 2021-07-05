5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

4 июля около 4.30 в поселке Гребенево областного центра в поле зрения сотрудников ГАИ попал автомобиль ВАЗ. "Инспекторы попытались остановить "жигули" и подали водителю сигнал об остановке. Однако он продолжил движение, петляя по узким улицам частного сектора. Началось преследование", - отметили в ГАИ.

В какой-то момент водитель бросил машину и попытался скрыться. Однако вскоре был задержан сотрудниками ГАИ. "Беглецом оказался 30-летний житель Могилева, который неоднократно допускал нарушения ПДД.

"При медосвидетельствовании выяснилось, что водитель нетрезв - в выдыхаемом им воздухе оказалось 0,8 промилле алкоголя", - подчеркнули инспекторы.

В отношении нарушителя составлено пять протоколов.-0-