В Могилеве обнаружили обгоревшее тело мужчины

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обгоревшее тело обнаружили во дворе частного дома по пер.Архангельскому в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. "Около 6.00 в МЧС поступило сообщение от женщины, которая увидела в соседнем дворе пламя. При обследовании между домом и сараем было обнаружено обгоревшее тело мужчины, - проинформировали в СК. - Предположительно, это 69-летний хозяин дома. Следов возгорания ни в доме, ни на улице обнаружено не было".
Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-
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