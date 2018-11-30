В Могилеве обнаружили обгоревшее тело мужчины

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обгоревшее тело обнаружили во дворе частного дома по пер.Архангельскому в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. "Около 6.00 в МЧС поступило сообщение от женщины, которая увидела в соседнем дворе пламя. При обследовании между домом и сараем было обнаружено обгоревшее тело мужчины, - проинформировали в СК. - Предположительно, это 69-летний хозяин дома. Следов возгорания ни в доме, ни на улице обнаружено не было".

Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-