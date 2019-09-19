В Могилеве пьяный водитель столкнулся со служебной машиной Департамента охраны

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 18 сентября в Могилеве пьяный водитель столкнулся со служебной машиной Октябрьского отдела Департамента охраны. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Могилевчанин 1994 года рождения, управляя автомобилем "Киа" в состоянии алкогольного опьянения (0,8 промилле), при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со служебной машиной Октябрьского отдела Департамента охраны. Она ехала прямо во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель "Киа" получил ушибы и ссадины. В его отношении составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)), ч.1 ст. 18.19 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Ольга Чемоданова отметила, что благодаря инициативам УГАИ МВД по ужесточению мер ответственности в отношении нетрезвых водителей в Беларуси на протяжении 10 лет наблюдается устойчивая динамика снижения совершенных ими ДТП. Госавтоинспекция уделяет особое внимание пресечению фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии и призывает граждан соблюдать ПДД.-0-