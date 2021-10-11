В Могилеве под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве под колесами автомобиля погибла пенсионерка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 11 октября в 5.20. Двигаясь на автомобиле ГАЗ Белава, 59-летний житель Быхова вблизи дома №5 по ул.Симонова совершил наезд на 60-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП от полученных травм она скончалась в больнице. Световозвращающими элементами пенсионерка обозначена не была.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток важно позаботиться о своей безопасности и обозначить себя световозвращающими элементами.-0-