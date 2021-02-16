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16 февраля 2021, 17:24

В Могилеве продолжается суд над экс-главой регионального отделения Белгазпромбанка

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В суде Октябрьского района Могилева продолжилось слушание по делу бывшего директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергея Кармызова. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Сегодня были озвучены материалы дела, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Кармызов был задержан 12 июня прошлого года. Исходя из материалов дела, Сергей Кармызов, еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк", уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Сергей Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита.

Во время слушания государственный обвинитель озвучила материалы дела - распечатки звонков обвиняемого и других участников процесса, часть документов, фигурирующих в протоколах выемки и обнаруженные при обыске его квартиры в Могилеве. Согласно материалам дела, с 2015 года Сергей Кармызов осуществил почти 3 тыс. звонков Владимиру Новикову. На вопрос обвинителя, по какой причине было совершено столько звонков и что обсуждалось в это время, Сергей Кармызов пояснил, что его знакомый был клиентом банка и, вероятно, часть этих звонков была совершена в интересах банка. Кроме этого, был зачитан расходно-кассовый ордер, согласно которому Светлана Цедик получила кредит в размере Br75 тыс. и документы, свидетельствующие о том, что женщина сразу же часть денег перевела в иностранную валюту. Как отметила гособвинитель, на документах, разрешающих дать могилевчанке такую сумму в кредит, отсутствовала часть подписей, что является серьезным нарушением.

По словам прокурора, большое количество звонков делала и Светлана Цедик - как Сергею Кармызову, так Владимиру Новикову и его жене. Она заявила, что с Владимиром Новиковым обсуждались детали взятия кредита на ее имя и кредита для компании "Арсенал", где она выступила поручителем. С супругой Новикова она обсуждала вопросы, касающиеся фирмы, уже после того, как за мошенничество задержали Владимира Новикова. Тогда Светлана Цедик возглавила ОДО "Арсенал", чтобы обеспечить его стабильную работу. Кроме того, были озвучены документы, подтверждающие финансовые операции семьи Новиковых, - переводы денег на счета, обмен валют и внесение денежных средств на расчетные счета.

На заседании объявлен перерыв до 19 февраля.-0-

Фото Олега Фойницкого

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