В Могилеве работник стройорганизации похитил инструменты более чем на Br900 и сдал в ломбард

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обокрал организацию, в которой работал, на сумму более Br900. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился представитель одного из строительных учреждений города. Он рассказал, что неизвестный похитил инструменты на общую сумму Br921. Инцидент произошел на одном из строительных объектов, расположенном в жилом микрорайоне "Спутник-2". Неизвестный отогнул арматуру дверной коробки и проник внутрь здания, откуда похитил два перфоратора и угловую шлифовальную машину.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что строительные инструменты забрал 19-летний рабочий организации-заявителя, ранее судимый за совершение кражи. "Мужчина, работающий на строительном объекте, дождался, пока все уйдут, после чего незаметно забрал не принадлежащее ему имущество, - пояснили правоохранители. - По словам подозреваемого, он остро нуждался в деньгах, которые и получил, сдав инструменты организации в ближайший ломбард. После он даже пытался убедить коллег, что не причастен к случившемуся, и продолжал ходить на работу".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

"Во избежание таких случаев строительные объекты должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, позволяющей всегда владеть информацией о личностях граждан, которые посещают охраняемую территорию, а также могут быть вхожи в подсобные помещения, - отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева подполковник милиции Сергей Ляльков. - В последних необходимо устанавливать запорные устройства, которые могут максимально обезопасить имущество от хищения".

Правоохранители также напомнили, что надо обязательно проводить профилактическую работу со всеми сотрудниками организации, в которой немаловажное место будет отведено разъяснению административного и уголовного законодательства за совершение противоправных деяний.-0-