ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 июня 2020
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:30 В Могилеве раскрыли серию краж из магазинов Происшествия
19:18 Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными Общество
19:13 Племенным животным в ЕАЭС будут оформлять генетические паспорта Экономика
19:09 Комендантский час продлили в Нью-Йорке до конца недели В мире
18:42 Часы из домры, баяна и цимбал - педагог из Ушачей дает вторую жизнь музыкальным инструментам Регионы
18:39 В Гомеле водитель погиб под колесами своего грузовика Происшествия
18:22 Площадь борщевика Сосновского в Гомельской области планируют сократить в этом году на 30-40% Регионы
18:16 В больницы Брестской области закупят 8 аппаратов ИВЛ за спонсорские средства Регионы
18:09 Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания В мире
18:06 В Украине улучшены условия для приобретения в кредит белорусской техники Экономика
18:03 ЕЭК отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения Экономика
17:55 Трамп похвалил правоохранителей за работу во время протестов в Вашингтоне В мире
17:55 За смертельное ДТП в Новогрудском районе мастер ДРСУ приговорен к 2,5 года "химии" Происшествия
17:51 Беларусь и Германия провели консультации по сотрудничеству в сферах политики и экономики Политика
17:45 Более 20 тыс. т овощей получено в теплицах за январь-апрель Экономика
17:40 Экс-защитник "Шахтера" Сергей Матвейчик перешел в минское "Динамо" Спорт
17:16 Отмена роуминга, устранение барьеров, поставки продовольствия - темы Группы высокого уровня СГ Политика
17:09 Несколько полицейских ранены во время беспорядков в США В мире
17:00 Сенаторы практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места Общество
16:42 Умер подросток, который потерял сознание в столичном бассейне Происшествия
16:37 Гомельчанка ударила таксиста молотком по голове Происшествия
16:19 Государство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто Президент
16:08 При сходе оползней в Индии погибли 13 человек В мире
15:48 Спортивный мир начинает просыпаться - Валент Спорт
15:43 БРСМ откроет третий трудовой семестр в День молодежи Общество
15:25 Ананич: у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти избирательную кампанию Политика
15:24 Белорусские гандболисты попали во вторую корзину жеребьевки отборочного турнира ЧЕ-2022 Спорт
15:15 Марафон творческих дел и активного отдыха "Лето с позитивом" стартует в Гродненской области Регионы
15:03 РЕПОРТАЖ: С заботой и добрым словом: как фермеры в Могилевском районе выращивают овощи Регионы
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
02 июня 2020, 19:30

В Могилеве раскрыли серию краж из магазинов

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось следствие по делу о серии краж в Могилеве, которые совершались в сентябре прошлого года, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в сентябре прошлого года четверо молодых людей четыре дня подряд приезжали в Могилев и совершали кражи из магазинов города. Они похищали в основном элитный алкоголь и продукты питания, складывая похищенное в принесенные с собой пакеты, и незаметно покидали помещения. За этот период молодые люди совершили пять краж на общую сумму более Br2,5 тыс.

Спустя два месяца сотрудникам милиции удалось установить личности парней. На тот момент трое из них находились под стражей за ранее совершенные преступления, один объявлен в розыск. Все четверо ранее были судимы за имущественные преступления.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно группой лиц).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кража Могилев преступление Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома В Гомеле водитель погиб под колесами своего грузовика
Фото из архива За смертельное ДТП в Новогрудском районе мастер ДРСУ приговорен к 2,5 года "химии"
Фото из архива Умер подросток, который потерял сознание в столичном бассейне
Фото МВД Гомельчанка ударила таксиста молотком по голове
Фото из архива Жительница Жлобинского района с фейковых аккаунтов выманивала у мужчин деньги
Фото из архива В Минске парень от имени девушек занимался лжепродажами
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход строительства под Минском высокотехнологичного агропроизводства
Сивак доложил Лукашенко о ситуации в Минске и градостроительных проектах
В Беларуси выздоровели и выписаны 19 195 пациентов с COVID-19
Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей
Топ-новости
Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество, поздравил с днем рождения и пожелал выздоровления
Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах
Сенаторы практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места
Минздрав рассказал, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой COVID-19
Отмена роуминга, устранение барьеров, поставки продовольствия - темы Группы высокого уровня СГ
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня
РЕПОРТАЖ: С заботой и добрым словом: как фермеры в Могилевском районе выращивают овощи
Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси
Дожди в первой декаде июня будут поддерживать достаточные запасы влаги в почве - Белгидромет
РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе
Горячая линия для абитуриентов начала работать в Минобразования
Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский
Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов
Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.