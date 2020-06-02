В Могилеве раскрыли серию краж из магазинов

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось следствие по делу о серии краж в Могилеве, которые совершались в сентябре прошлого года, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в сентябре прошлого года четверо молодых людей четыре дня подряд приезжали в Могилев и совершали кражи из магазинов города. Они похищали в основном элитный алкоголь и продукты питания, складывая похищенное в принесенные с собой пакеты, и незаметно покидали помещения. За этот период молодые люди совершили пять краж на общую сумму более Br2,5 тыс.

Спустя два месяца сотрудникам милиции удалось установить личности парней. На тот момент трое из них находились под стражей за ранее совершенные преступления, один объявлен в розыск. Все четверо ранее были судимы за имущественные преступления.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно группой лиц).-0-