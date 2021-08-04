4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА. В Могилеве во время движения загорелся автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Автомобиль "Мазда" двигался по пр. Пушкинскому областного центра в районе Ледового дворца. Не доезжая до Дворца культуры из-под капота транспортного средства пошел черный дым, затем началось возгорание. Водитель успел остановить машину и самостоятельно выбраться вместе с двумя пассажирами. В результате произошедшего никто не пострадал.

Возгорание произошло в 12.25. К приезду МЧС автомобиль горел открытым пламенем, которое спасатели оперативно ликвидировали. Причина возгорания будет известна после соответствующей экспертизы.-0-