В Могилеве возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление сотрудников ОВД в соцсетях

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который в социальных сетях оставил оскорбительный комментарий в отношении сотрудников ОВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Генеральная прокуратура, передает БЕЛТА.

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. "Ему инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела нетрезвый мужчина вечером 8 февраля у себя дома в деревне Вильчицы с мобильного телефона посетил социальную сеть "Одноклассники". В новостной ленте он увидел фотографии сотрудников Дубровенского РОВД и оставил под ними оскорбительные комментарии с использованием ненормативной лексики.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного.

Избранную к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

На мобильный телефон обвиняемого как средство совершения преступления наложен арест.-0-