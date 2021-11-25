В Могилевской области 64-летний мужчина с особой жестокостью убил знакомого

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению 64-летнего мужчины в убийстве с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации регионального ведомства.

Согласно материалам дела, 6 мая 2021 года после совместного распития по месту жительства спиртных напитков мужчина поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта обвиняемый причинил потерпевшему множество телесных повреждений: нанес руками, ногами и стеклянной банкой из-под кофе не менее 40 ударов по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. При этом он понимал, что причиняет потерпевшему особые мучения и страдания. Смерть наступила от травматического шока на месте происшествия.

При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-