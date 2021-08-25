В Могилевской области за семь месяцев изъято более 11,5 кг наркотиков и психотропов

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25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за семь месяцев этого года изъято из незаконного оборота более 11,5 кг наркотиков и психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома."По итогам семи месяцев в регионе растет количество выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, - отметили в УВД. - Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ составил 11,6 кг. В результате проделанной работы перекрыты четыре канала поставки психотропных веществ из России в Беларусь, а также выявлены четыре помещения, специально приспособленных для выращивания наркосодержащего растения конопля".Только в июле правоохранители установили два факта выращивания наркосодержащих растений. В первом случае 29-летний ранее не судимый бобруйчанин разместил в квартире горшки с грунтом и коноплей, удобрение и средства для рыхления почвы. Здесь же были обнаружены и изъяты приспособления для освещения и вентиляции, а также переработки, дробления и курения марихуаны. Во втором случае 34-летний бобруйчанин помимо вышеперечисленного предусмотрел в квартире еще и два кулера с таймером.Следует отметить, что в подобных обстоятельствах злоумышленнику может грозить уголовная ответственность не только за хранение, но и за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства."Напомним, что с 1 июня до 15 сентября в Беларуси проходит специальная программа "Мак", - продолжили в УВД. - С начала ее проведения на территории Могилевской области выявлено и уничтожено более 8 т наркосодержащих растений мака и конопли на общей площади более 13 га".За семь месяцев года составлены и вступили в законную силу 27 административных протоколов за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, потребление без назначения врача наркотических средств.-0-