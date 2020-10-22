В Могилевской области задержали троих воров за кражу телят

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН сегодня задержали троих подозреваемых в краже крупного рогатого скота на территории области, сообщили БЕЛТА в МВД.

Участниками криминальной троицы являются мужчины, ранее отбывавшие наказания за кражи. Они действовали по отработанной схеме. Днем объезжали хозяйства, присматривали добычу, узнавали о наличии сторожей или охраны. Ночью на микроавтобусах приезжали на дело (арендовали их в Минске в различных частных компаниях).

Воров задержали на месте преступления - с территории одного из фермерских хозяйств Могилевской области они увели восемь телят.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу. Задержанные находятся в ИВС и дают признательные показания. На их счету не менее пяти хищений крупного рогатого скота.-0-