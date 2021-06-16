В Молодечненском районе семейный дебошир метнул в супругу нож

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе мужчина метнул в супругу кухонный нож, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В деревне Красное Молодечненского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры метнул в супругу кухонный нож. К счастью, попал в стену. 33-летний сельчанин был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"В день инцидента супруги были в гостях, где мужчина употреблял спиртные напитки. Вернувшись домой ближе к полуночи, хозяину хотелось продолжения застолья - он устроил скандал с супругой, так как она была против. Женщина обратилась в милицию и попросила утихомирить разбуянившегося супруга, который, по словам звонившей, поднял на нее руку. На семейный скандал оперативно прибыл участковый инспектор. Хозяин был нетрезв и вел себя агрессивно, вмешиваясь в разговор с 37-летней заявительницей. На кухне милиционер увидел торчащий в стене нож. Как оказалось, в ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и с размаху бросил его в сидящую у стены жену. Нож пролетел в сантиметрах от уха потерпевшей и воткнулся в стену. На этом скандалист не успокоился и продолжал буянить, высказывая в адрес супруги угрозы", - уточнили в ведомстве.

Дебошира задержали и доставили в райотдел милиции. Свой поступок он объяснил тем, что хотел напугать супругу. По факту семейного скандала мужчина привлечен к административной ответственности, а за угрозу физической расправы стал фигурантом уголовного дела по ст. 186 УК "Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества", которая предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"К сожалению, история сельчанина ничему не научила. Вернувшись домой, после рассмотрения административного дела, мужчина той же ночью снова был доставлен в милицию за очередной семейно-бытовой скандал. В организме нарушителя, как показало медосвидетельствование, содержалось 1,4 промилле алкоголя. Теперь буяну за повторное административное правонарушение может грозить более суровое наказание", - отметили в УВД.-0-