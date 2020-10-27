В Молодечно 73-летнему мужчине стало плохо в запертой квартире - на помощь пришли милиция и МЧС

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно милиционеры и спасатели помогли пожилому мужчине, который беспомощным оказался в запертой квартире жилого дома по улице Притыцкого. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Тревогу забил его знакомый - 57-летний молодечненец. Накануне вечером мужчины разговаривали по телефону, а на следующий день заявитель никак не мог связаться со своим товарищем. При этом родственники и соседи пенсионера подтвердили, что пытались связаться с ним несколько раз, но он не открывает дверь и не отвечает на звонки. Кроме того, в последнее время пенсионер часто жаловался на плохое самочувствие.

По указанному адресу оперативно прибыли милиционеры. На месте участковый инспектор старший лейтенант милиции Владимир Осипчук решил, что нужно проникнуть в жилище пенсионера: на звонки и стук в дверь никто не отвечал. Квартира расположена на третьем этаже. Милиционер вызвал сотрудников ГРОЧС, которые взобрались по пожарной лестнице и разбили окно в кухне. Правоохранители обнаружили 73-летнего мужчину в ванной на полу, он не мог сам подняться. Хозяину оказали первую помощь и сразу вызвали бригаду скорой.

Выяснилось, что ночью у пенсионера не было сил подняться с кровати. Тогда он решил доползти до ванны и, опираясь на нее, встать, но это не удалось. Почувствовав упадок сил, мужчина без малого сутки пролежал на полу. Молодечненец поблагодарил милиционеров и спасателей за помощь, а его родственники высказали слова признательности за оперативность.

Прибывшие на место инцидента медики осмотрели спасенного, тогда в госпитализации он не нуждался. Однако спустя пару дней по состоянию здоровья мужчину доставили в кардиологическое отделение больницы, в настоящее время он под наблюдением специалистов.-0-