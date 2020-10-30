В Молодечно ищут вора электроинструмента

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в краже электроинструмента, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В понедельник, 26 октября, в Молодечненский РОВД поступило сообщение от директора строительного магазина, расположенного в Молодечно по улице Либаво-Роменской, 45. Мужчина сообщил о том, что в торговом зале с витрины был похищен строительный инструмент на сумму почти Br800.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что тремя днями ранее, в пятницу, около 16.20 в магазин зашел неизвестный мужчина. Прогулявшись по торговому объекту, он присмотрел подходящий инструмент и унес его с собой. Выбрав на стеллаже реноватор и перфоратор марки Makita, злоумышленник спрятал товар под пуховик и покинул помещение.

По факту кражи Молодечненским РОСК возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. На вид мужчине 40-50 лет, был одет в спортивный костюм, камуфлированную куртку, кепку светлого цвета, обут в кроссовки темного цвета с белыми полосами на подошвах.

При наличии какой-либо информации о гражданине просьба сообщить правоохранителям по телефонам 8 (029) 554-74-26, 8 (0176) 77-16-56, 102 либо в районный отдел милиции.-0-