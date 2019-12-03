В Молодечно минивэн сбил на переходе пенсионера

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно минивэн сбил пенсионера на переходе, мужчина скончался в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла 2 декабря около 5.50. "Водитель автомобиля "Ситроен-Ксара-Пикассо" ехал по улице Великий Гостинец в направлении Минска. Он сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Через несколько часов он скончался в реанимационном отделении больницы", - рассказали в ГАИ.

За прошедшие сутки в стране произошло больше 320 автоаварий с материальным ущербом. Совершено 7 ДТП, где 4 человека погибли и 5 получили травмы.

ГАИ напоминает, с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. Они устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны быть маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками M+S, M&S, M.S, M S или All Seasons и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.-0-