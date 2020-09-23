В Молодечно пьяный мужчина напал на отдыхающих в парке несовершеннолетних

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно мужчина подозревается в совершении особо злостного хулиганства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Согласно материалам дела, днем 31 августа компания несовершеннолетних отдыхала в парке. Проходившему мимо них 50-летнему мужчине не понравились расположившиеся на скамейке ребята. У него завязался с ними конфликт, во время которого он хватал за шею 17-летнюю девушку, а затем ударил ее металлической трубкой. Несовершеннолетние решили уйти из парка, чтобы избежать продолжения конфликта, однако мужчина последовал за ними. Ребята сообщили в милицию, мужчина был задержан.

В отношении жителя Молодечно возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство). Он пояснил, что причиной его поступка стало чрезмерное алкогольное опьянение. -0-