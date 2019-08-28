В Молодечно пропала 17-летняя девушка

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 17-летняя учащаяся колледжа ушла из общежития и пропала. Ее разыскивает милиция, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

Вечером 25 августа воспитатель колледжа в райцентре сообщил, что 17-летняя Екатерина Ашманкевич не пришла ночевать в общежитие. Девушка учится на втором курсе. "В тот день около 14.00 она ушла из общежития, причем у дневного вахтера интересовалась, как добраться в д.Полочаны Молодечненского района. К закрытию общежития в 22.00 девушка не вернулась, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - рассказали в милиции.

Рост девушки - около 166 см, худощавое телосложение, лицо бледное, глаза серо-голубые, прямые волосы средней длины окрашены в светло-русый. На левом предплечье имеются следы от ожога. На момент исчезновения была одета в брюки бордового цвета, белую майку с коротким рукавом.

Молодечненский РОВД убедительно просит граждан, владеющих какой-либо информацией об исчезнувшей девушке, сообщить ее по адресу г.Молодечно, ул.Галицкого, 23 либо по телефонам 8(0176)74-96-83, 8(0176)77-16-56, 8(029)546-40-44, 8(029)555-49-71, 102.-0-