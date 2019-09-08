В Молодечно проводят доследственную проверку гибели двух мужчин при обрушении грунта в траншее

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту обрушения грунта в траншее, в результате которого два человека погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проинформировали в СК.

Несчастный случай произошел вечером 7 сентября на территории гаражного кооператива. По данным следствия, трое мужчин проводили земляные работы по устройству ливневой канализации по собственной инициативе. "В ходе работ произошло обрушение грунта в траншее. В результате происшествия три человека оказались засыпаны. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих - 20-летнего и 37-летнего, третий, 43-летний - госпитализирован", - рассказали в Следственном комитете.-0-