29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно семейного скандалиста оштрафовали за неповиновение и оскорбление милиционера, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Правоохранители прибыли по месту жительства 30-летнего дебошира на ул.Я.Купалы в Молодечно. На мужчину днем ранее вызывал милицию его отец за то, что сын в состоянии алкогольного опьянения скандалил и громил квартиру. Но в тот вечер до приезда стражей порядка скандалист успел скрыться в неизвестном направлении. Когда он вернулся домой, отец снова позвонил на линию 102", - рассказали в УВД.

Когда прибыли милиционеры, фигуранта пытались утихомирить родители. Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, громко кричал, бросался с кулаками на мать и отца. Конструктивного диалога с ним не получалось: в адрес родителей и милиционеров сыпались оскорбления и нецензурщина, на законные требования сотрудников мужчина не реагировал. Его задержали. Однако чтобы прекратить противоправные действия, к нему были применены физическая сила и специальные средства. По пути следования в райотдел мужчина продолжал высказывать оскорбительные фразы в адрес милиционера.

По внешним признакам житель Молодечно был сильно пьян, но от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении задержанного были составлены протоколы за семейный скандал, оскорбление сотрудника милиции и неповиновение его законным требованиям. К слову, за такие деяния мужчина уже не раз представал перед лицом правосудия. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянки и мелкие хулиганства, к уголовной - за хулиганство.

В итоге суд Молодечненского района признал задержанного виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.23.5 (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет Br540, а также признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП, и наложил штраф в размере 6 БВ (Br162). Помимо этого дебоширу присудили штраф в размере 4 БВ за учинение семейно-бытового скандала.-0-