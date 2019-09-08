8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно троих мужчин засыпало грунтом в траншее. Двое из них погибли, третий - в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Нечастный случай произошел вечером 7 сентября. Информация о том, что возле ул.Городокской в районном центре троих человек засыпало грунтом поступила спасателям около 20.00. До их прибытия помощь пытались оказать люди. "Работники МЧС извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина - госпитализирован", - проинформировали в спасательном ведомстве.

Обрушение грунта произошло при проведении земляных работ по устройству ливневой канализации. Глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м.-0-