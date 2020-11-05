5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно во время застолья от рук пьяного мужчины погибла женщина, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Трагедия произошла 31 октября на улице Парковой в Молодечно. Ранним утром на линию 102 поступило сообщение от 68-летней местной жительницы, что в соседнем доме умерла женщина. Прибывшие по указанному адресу медики констатировали смерть 50-летней молодечненки от полученных ножевых ранений. На месте происшествия начала работать следственно-оперативная группа.

По подозрению в убийстве оперативники задержали 48-летнего знакомого погибшей. Было установлено, что накануне женщина пришла в гости к мужчине, всю субботу они распивали спиртное. Вечером в ходе застолья между ними произошел словесный конфликт, во время ссоры женщина получила два удара ножом в область сердца. Для нее полученные раны оказались смертельными, а сам виновник трагедии пошел спать. При этом злоумышленник попытался избавиться от орудий преступления. Воткнутые в землю кухонные ножи были обнаружены рядом с домом. Утром мужчина понял, что его приятельница мертва. Об этом он сообщил соседям, те и позвонили в скорую и милицию.

Подозреваемого сыщики задержали и доставили в РОВД. По предварительной версии, личная неприязнь на фоне выпитого спиртного и стала причиной совершения тяжкого преступления. Известно, что нетрезвый фигурант и ранее устраивал скандалы в отношении пострадавшей, не раз попадал в милицию за пьянки в общественных местах и мелкие хулиганства.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества, дважды - за уклонение от уплаты алиментов.-0-