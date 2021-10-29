В Молодечно женщина нашла тайник с оружием в квартире покойного отца

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В квартире покойного отца жительница Молодечно нашла тайник с оружием и патронами, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД поступил звонок от 54-летней горожанки. Женщина рассказала милиционерам, что во время уборки в квартире покойного отца наткнулась на арсенал оружия и боеприпасов, о существовании которого родные даже не знали.

Милиционеры выяснили: в городской квартире 90-летний мужчина жил один до своей смерти в августе этого года. Дочь приехала к нему домой, чтобы прибраться. В коридоре на антресолях женщина обнаружила части оружия: деревянное ложе (приклад), металлический ствол, пистолет и 119 патронов.

Арсенал изъят. Проводится проверка. Чтобы выяснить вид оружия и его модель, оценить боеспособность, назначена судебная баллистическая экспертиза.

"Если вы нашли в доме покойного родственника тайник с боеприпасами, этот арсенал обязательно надо сдать в органы внутренних дел. Иначе нелегальные владельцы будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Граждане, добровольно сдавшие в милицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности", - отметили правоохранители.-0-