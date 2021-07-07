В Молодечно женщина украла из магазина технику почти на Br1,5 тыс.

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно женщина вынесла из магазина технику почти на Br1,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Оперативники Молодечно задержали 42-летнюю злоумышленницу, которая неоднократно похищала из одного и того же магазина электротовары. Добычей женщины стали дорогостоящие аккумулятор и фрезер для плитки марки Bosch. Разоблачить нечистого на руку покупателя помогла камера видеонаблюдения, установленная в помещении торгового объекта", - рассказали в УВД.

Так, пропажу аккумулятора стоимостью почти Br700 работники магазина заметили только через несколько часов и сообщили в милицию. Товар находился в свободном доступе в торговом зале на стеллаже. Прибывшие на место инцидента правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестная женщина под видом покупателя выждала момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, взяла со стеллажа имущество и спрятала в находящийся при себе черный пакет, после чего беспрепятственно вышла из торговой точки.

Личность подозреваемой оказалась знакома сотрудникам уголовного розыска. Имея за плечами далеко не одну судимость за кражи и грабежи, видимо, фигурантка считала себя профи воровского дела и рассчитывала, что пропажу так быстро не обнаружат. Но женщина ошиблась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемой на следующий день было установлено - ее задержали в Вилейке и доставили для разбирательства в Молодечненский РОВД. Кроме того, стало известно, что утром женщина успела с этого же магазина вынести фрезер для плитки стоимостью без малого Br800 и уехать в соседний город, где была и задержана.

В настоящее время принимаются меры для установления лиц, которым подозреваемая сбыла свои криминальные трофеи. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.205 УК ("кража").-0-