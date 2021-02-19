19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в августовских беспорядках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"На родине двое жителей Бреста (21 и 27 лет) с прошлого года находились в межгосударственном розыске за преступления, совершенные во время массовых беспорядков в областном центре. Их задержали российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК МВД. В январе оперативники вышли на младшего из беглецов - 10 августа на проспекте Машерова он разбирал скамейки и возводил баррикады, а в начале февраля задержали и старшего парня - 9 августа он оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием", - рассказали в ведомстве.

Оба белоруса уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в договорных драках.

Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.-0-