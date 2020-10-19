В Мостовском районе легковушка переехала лежащего на дороге мужчину

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе легковушка переехала лежащего на проезжей части мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Смертельная авария произошла в ночь на 17 октября около агрогородка Лунно. Под колесами "Сеата" оказался 66-летний мужчина. От полученных травм он погиб. В ГАИ рассказали, что мужчина лежал на проезжей части, при этом он не был обозначен световозвращающими элементами. По факту аварии проводится проверка. К слову, за рулем легковушки был 19-летний парень. Права он получил 4 месяца назад. Устанавливаются и обстоятельства еще одного наезда на пешехода, произошедшего сегодня ночью в Гродно. На проспекте Янки Купалы "Додж" сбил 30-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший с политравмой доставлен в реанимацию.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!