В Мостовском районе легковушка сбила пенсионерку

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства наезда на пешехода в Мостовском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Авария произошла 19 декабря около 20.30 в деревне Деньковцы Мостовского района. 31-летняя женщина за рулем "Альфа Ромео" сбила пенсионерку. 78-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.

"Установлено, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. При этом она не была обозначена светоотражающими элементами", - отметила Инна Позняк.

Фото УСК по Гродненской области

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Мостовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

Граждан, ставших очевидцами ДТП, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону (8 0152) 72-40-40 (круглосуточно).-0-