В Мостовском районе легковушка сбила пенсионерку

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства наезда на пешехода в Мостовском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Авария произошла 19 декабря около 20.30 в деревне Деньковцы Мостовского района. 31-летняя женщина за рулем "Альфа Ромео" сбила пенсионерку. 78-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.
"Установлено, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. При этом она не была обозначена светоотражающими элементами", - отметила Инна Позняк.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Мостовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.
Граждан, ставших очевидцами ДТП, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону (8 0152) 72-40-40 (круглосуточно).-0-