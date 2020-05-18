В Мостовском районе мужчина до смерти избил сожительницу

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обстоятельства убийства женщины выясняют в Мостовском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня утром в милицию поступило сообщение: в одной из деревень Мостовского района обнаружено тело 54-летней женщины. Выяснилось, что накануне вечером ее сильно избил 45-летний сожитель. Он много раз ударил ее руками и ногами по голове и туловищу. После этого мужчина отправился к соседу распивать спиртное. Он рассказал, что произошло, но сосед не поверил. На следующий день женщину обнаружили мертвой.

"Сейчас следователи со специалистами ГКСЭ осматривают место происшествия", - говорится в сообщении СК.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Известно, что ранее мужчина был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.-0-