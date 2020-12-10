В Мостовском районе мужчина получил серьезные ожоги при обработке туши свиньи

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Лунно Мостовского района получил серьезные ожоги при использовании газовой горелки. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 9 декабря в приемное отделение Мостовской центральной районной больницы поступил житель агрогородка Лунно с ожогами 52% тела. Выяснилось, что рано утром он осмаливал тушу свиньи при помощи газовой горелки. В какой-то момент сорвался шланг, и на нем загорелась одежда.

Пламя удалось потушить самостоятельно. В больницу мужчину отвез сосед. Сейчас пострадавший в реанимации, состояние его оценивается как тяжелое.

В МЧС напомнили, что работы с горючими материалами и открытым огнем всегда связаны с риском, поэтому при использовании даже простого ручного прибора необходимо следовать правилам безопасности. Обязательно ознакомьтесь с конструкцией и проверьте целостность прибора, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и четко выполняйте рекомендации производителя.-0-