В Мозыре при пожаре дома спасли четырех взрослых и двух детей

Фото МЧС
19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Мозыре спасли 6 человек, из них двоих детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре квартиры в доме по ул.Ульяновской поступило спасателям 18 января в 17.29. К прибытию спасателей из окна квартиры на 1-м этаже шел дым. Спасатели ликвидировали возгорание. Из вышерасположенных квартир работники МЧС спасли 6 человек, включая двух детей. Из вышележащих этажей эвакуированы 6 человек. Спасенные и эвакуированные люди не пострадали.
При пожаре уничтожено имущество в жилой комнате и на балконе. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-