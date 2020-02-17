В Мозыре при пожаре в высотке погибла женщина

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре на пожаре в высотке погибла женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 16 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что из окна квартиры на пятом этаже дома по ул. Котловца идет черный дым.

По информации МЧС, в однокомнатной квартире кирпичной 9-этажки проживала только пенсионерка 1952 года рождения. Спасатели обнаружили хозяйку без признаков жизни на горящем диване в комнате. Квартира не была оборудована АПИ.

Работники МЧС из соседней квартиры, в которой было легкое задымление, с использованием маски для спасаемого эвакуировали женщину 1992 года рождения. В госпитализации она не нуждалась.

Пожар ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС