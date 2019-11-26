В Мозыре семимесячный малыш застрял между прутьями спинки стула

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасатели помогли семимесячному малышу, застрявшему между прутьями спинки стула, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Вызов спасателям поступил сегодня около 11.00. Помощь требовалась ребенку в доме по ул.Пролетарской.

Как оказалось, малыш опрокинул на себя кухонный металлический стул, голова застряла между прутьями спинки. Работники МЧС помогли ему освободиться.

По информации спасателей, состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался.-0-