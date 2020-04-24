В Мозыре завершено расследование в отношении сбытчика наркотиков

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте особо опасных психотропов в отношении жителя райцентра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, 36-летний неработающий мозырянин приобрел не менее 429,69 г амфетамина, а также порошкообразное вещество и таблетку, в составе которых не менее 2,43 г МДМА. "Эти особо опасные психотропы он с целью сбыта перевозил по территории Мозырского района как в своих личных автомобилях - Audi A5, Land Rover, Mazda, так и в машине супруги", - рассказали в УСК. При этом за руль мужчина мог сесть и после употребления наркотика.

Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый совершил минимум две сделки по продаже психотропов своим знакомым. В обоих случаях товар был реализован в авто. Выявлены факты незаконного приобретения и хранения обвиняемым огнестрельного оружия - револьвера ME 38 Rocket-4R, смеси бездымных порохов и автоматного патрона.

По делу допросили более 35 свидетелей. К материалам приобщены заключения свыше 50 различных экспертиз, проведенных ГКСЭ. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома.

На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям УК: ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере), ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов), ч.3 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия). На имущество мужчины - автомобили, средства в белорусских рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше Br128 тыс. - наложен арест.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УГКСЭ по Гомельской области