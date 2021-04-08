В Мозырском районе при пожаре дома погиб пенсионер

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе при пожаре деревянного дома обнаружено тело пенсионера, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре деревянного жилого дома в деревне Провтюки поступило спасателям 7 апреля в 18.43. Спасатели обнаружили гражданина 1954 года рождения. Он лежал на полу под элементами мебели в не горящей комнате. Пенсионера вынесли на свежий воздух.

До прибытия скорой медицинской помощи работники МЧС проводили реанимационные мероприятия. Однако к успеху они не привели. Позже работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины.

При пожаре повреждены стены и имущество.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем.-0-