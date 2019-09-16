В Мозырском районе женщина пыталась передать таблетки метадона родственнику в колонию

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе женщина пыталась передать своему родственнику, отбывающему наказание в колонии, таблетки метадона, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Полимерную ленту с 11 таблетками обнаружили сотрудники ИК-20 при осмотре помещений для краткосрочных и длительных свиданий. Находка была среди вещей, которые одна из посетительниц собиралась передать своему родственнику. Как отметили в управлении, пояснить, от каких заболеваний данные таблетки и для чего она собиралась их передать родственнику, гражданка так и не смогла.

Таблетки были направлены на экспертизу. В кратчайшие сроки эксперт Мозырского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что в составе изъятого есть особо опасное наркотическое средство, разрешенное к контролируемому обороту, - метадон.

Женщина задержана. Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.-0-