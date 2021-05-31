В Мстиславском районе в ДТП автомобиль разорвало на две части

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе столкнулись два автомобиля - один из них от удара разорвало на две части, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 29 мая около 22.30 вблизи деревни Усполье Мстиславского района. "39-летний житель деревни Ходосы, проезжая на автомобиле Audi 80, не справился с управлением. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volvo XC90. От удара Audi разорвало на две части и отбросило в кювет", - сообщили в Госавтоинспекции.

Volvо, оказавшись на обочине, задымился и загорелся. Водитель и два пассажира успели покинуть горящую машину. 16-летней пассажирке Volvo была оказана медицинская помощь, после чего девушка отпущена домой.

Водитель автомобиля Audi с места происшествия скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан. На момент задержания у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.