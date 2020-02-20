В Национальном аэропорту Минск задержали двух граждан Камеруна с чужими паспортами

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники задержали двух граждан с чужими документами 19 февраля при оформлении рейса из Стамбула в пункте пропуска Национального аэропорта Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Женщина предъявила для проверки паспорт на имя гражданки Великобритании, мужчина - гражданина Франции. По словам иностранцев, они ехали на учебу в один из вузов Беларуси.

Во время разбирательства у обоих нарушителей обнаружились действительные паспорта - они оказались гражданами Камеруна. Кроме того, у мужчины выявили 70 купюр номиналом $100, которые, предположительно, являются поддельными.

Иностранцев задержали, купюры изъяли для экспертизы. Начат административный процесс по ст.23.29 (незаконное пересечение государственной границы) КоАП Беларуси.-0-